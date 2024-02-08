CHP DEM Parti Kandil üçgeni arasında kıyasıya pazarlık! CHP boyun eğdi! DEM’in uygun bulduğu isimlere yönelecekler...

DEM PARTİ'NİN TARİFİNE UYAN İSİMLER CHP'DEN ADAY OLACAK

İstanbul'da kazanmak için PKK'nın partisine muhtaç olan DEM Parti'ye her türlü imkanı sağlamaya hazır olan CHP DEM Parti'nin tarifine uyan, tabanının destekleyebileceği ve onların da uzlaşacağı adaylar için hazırlıklarına sürdürüyor.

CHP'nin İstanbul örgütünden kaynaklar da "büyükşehirde başarı için ilçelerde DEM Parti'nin fikri alınarak onların da sıcak bakacağı adayların seçilmesinin doğru olacağını" belirtiyor.