CHP DEM Parti Kandil üçgeni arasında kıyasıya pazarlık! CHP boyun eğdi! DEM'in uygun bulduğu isimlere yönelecekler...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP-DEM Parti-Kandil üçgeni arasındaki pazarlıklar da iyice kızıştı. İstanbul'da Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesi sonrası DEM Parti'nin adayının kim olacağı merak edilirken gözler yarına çevrildi. CHP, DEM'in İstanbul'da aday çıkarmaması konusunda bastırırken iki parti arasında pazarlıklar yeniden başladı. CHP'nin kalan ilçelerde DEM Parti'nin de uygun bulduğu isimlere yöneleceği iddia edilirken, gözler DEM Parti'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...
BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY OLMAYACAK
DEM Parti'de terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı konuşulurken dün yapılan açıklamayla Demirtaş'ın aday olmayacağı duyuruldu.
KİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?
DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın yerine İstanbul için DEM Parti Genel Başkanvekili Meral Danış Bektaş, Sırrı Sakık, Ali Kenanoğlu'nun adı geçerken DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi.
ADAYLAR 9 ŞUBAT'TA AÇIKLANIYOR
Temelli, İstanbul adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar kurullarımız tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA İTTİFAK
Demirtaş'ın aday olmaması CHP'de özellikle Ekrem İmamoğlu'nda büyük bir sevinç yaratırken, iki parti arasında "Kent uzlaşısı için parti kurmayları iletişimde kalmaya devam edecek" açıklaması hala sıcaklığını koruyor.
İLÇELER ÜZERİNDEN PAZARLIK BAŞLADI
CHP yandaşı Cumhuriyet'in haberine göre DEM Parti kanadı Demirtaş'ın çekilmesinden sonra İstanbul için düşünülen adayın önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtirken, CHP kanadı da İstanbul'da ilçeler üzerinden bir işbirliği formülünün ortaya çıkabileceğini aktarıyor. Bu kapsamda kurmaylar DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" tarifini işaret ediyor.
DEM PARTİ'NİN TARİFİNE UYAN İSİMLER CHP'DEN ADAY OLACAK
İstanbul'da kazanmak için PKK'nın partisine muhtaç olan DEM Parti'ye her türlü imkanı sağlamaya hazır olan CHP DEM Parti'nin tarifine uyan, tabanının destekleyebileceği ve onların da uzlaşacağı adaylar için hazırlıklarına sürdürüyor.
CHP'nin İstanbul örgütünden kaynaklar da "büyükşehirde başarı için ilçelerde DEM Parti'nin fikri alınarak onların da sıcak bakacağı adayların seçilmesinin doğru olacağını" belirtiyor.
İMAMOĞLU İÇİN DEM'İN TALEPLERİ DİNLENECEK
İstanbul'un kalan ilçelerinde DEM Parti'nin de talepleri dinlenecek ve İmamoğlu'na destek karşılığında bu tarzda bir adım atılacak.
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