Ümit Özdağ’ın Murat Kurum üzerinden kirli algı operasyonu elinde patladı! Kabaktepe montajlanan videonun gerçeğini paylaştı

ÖZDAĞ'DAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Cumhur İttifak'nın İBB adayı Kurum'un geçtiğimiz günlerde (31.01.2024) TV 100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusunu yanıt veremediğini iddia ederek montajlanan videoyu algı operasyonuyla paylaşan Özdağ, "Mükemmel bir soru. Ve işte cevap" ifadeleri ile küstah ifadeler kullandı.

Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor.



Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz.



Madem montaj yaptınız buyrun gerçeği de… pic.twitter.com/iLvYnQxQ8m — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 7, 2024

Yaşanan skandalın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından videonun montajlı ve gerçek halini paylaşarak, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor. Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Madem montaj yaptınız buyurun gerçeği de burada…" ifadeleri ile Özdağ'ın montaj videosunu çürüttü.