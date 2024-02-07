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Ümit Özdağ'ın Murat Kurum üzerinden kirli algı operasyonu elinde patladı! Kabaktepe montajlanan videonun gerçeğini paylaştı

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Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Ümit Özdağ’ın Murat Kurum üzerinden kirli algı operasyonu elinde patladı! Kabaktepe montajlanan videonun gerçeğini paylaştı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor. Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. Kurum'un vatandaşlarla bir araya gelerek aldığı destekleri hazmedemeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, paylaştığı video ile algı operasyonuna girişti. Kurum’un geçtiğimiz günlerde (31.01.2024) katıldığı canlı yayında sunucunun sorularını yanıtladığı bir videoyu montajlayarak paylaşan Özdağ'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi. Kabaktepe montajlanan videounun gerçeğini paylaşarak, “Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor. Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor.

Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. İstanbullunun derdini tek tek dinliyor.

Kurum'un vatandaşlarla bir araya gelerek aldığı destekleri hazmedemeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, paylaştığı video ile algı operasyonuna girişti.

ÖZDAĞ'DAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Cumhur İttifak'nın İBB adayı Kurum'un geçtiğimiz günlerde (31.01.2024) TV 100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusunu yanıt veremediğini iddia ederek montajlanan videoyu algı operasyonuyla paylaşan Özdağ, "Mükemmel bir soru. Ve işte cevap" ifadeleri ile küstah ifadeler kullandı.

Yaşanan skandalın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından videonun montajlı ve gerçek halini paylaşarak, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor. Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Madem montaj yaptınız buyurun gerçeği de burada…" ifadeleri ile Özdağ'ın montaj videosunu çürüttü.

YALAN: Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusuna Murat Kurum'un yanıt veremediği iddia edildi.

GERÇEK: Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusuna Murat Kurum'un verdiği cevap şöyle: "22 yıllık süreçte İstanbul'a biz 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut İstanbul'da yapılmış. Ben Emlak Konut genel müdürüyken 125 bin konutu İstanbul'un genelinde yapmış bir kardeşinizim. Bugün 39 ilçeye gidin bizim bir eserimizi görürsünüz."

CHP FONDAŞLARINDAN DA MURAT KURUM'A YÖNELİK ALGI OPERASYONU

Öte yandan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında İstanbul ile ilgili projelerinin detaylarını paylaştı, soruları yanıtladı.

Konuşmasında Türkiye'deki deprem riskine değinen Murat Kurum, "Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar önemli." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ENERJİYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERECEĞİZ"

Türkiye'deki depremlerde 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kurum, "Elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz." şeklinde konuştu.

FONDAŞ MEDYADAN MURAT KURUM'A YÖNELİK ALGI OPERASYONU

Kurum'un bu sözleri, muhalif sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. CHP yandaşı Halk TV, söz konusu açıklamayı son dakika olarak vererek, "Büyük acıya, büyük itiraf" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNDEKİ TOPLAM SAYIYI İFADE ETTİ"

Program sunucusu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı.

Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."

MUHALEFETİN ALGI OPERASYONUNU ÇÜRÜTEN O VİDEO

MURAT KURUM DAHA ÖNCE SON 1 ASRI VURGULAMIŞTI

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE CHP FONDAŞLARININ SOSYAL MEDYADAKİ UCUZ NUMARALARI

Muhalefetin fondaş kanalları Murat Kurum'un "depremlerdeki can kaybı" açıklamasını çarpıtarak kirli bir algı operasyonuna soyundu. Yerel seçimlere gider ayak balon gibi patlayan yalanlara bir yenisi daha eklendi.

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