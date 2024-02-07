CHP yandaşlarından zehir zemberek sözler: Özel'e inandınız çok safmışsınız! "Evet safmışız" itirafı...

İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından ise oldukça huzursuz.

"İMAMOĞLU GÜVEN VERMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANI"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP'de "değişim" rüzgarı estirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" demişti.