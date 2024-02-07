Kemal Kılıçdaroğlu kılıcı kınından çıkardı! Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına bombardıman: Kasaba kurnazları...

"KASABA KURNAZLIĞI İLE ÇİĞNETEMEZ"

Sözlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan'ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır" dedi.