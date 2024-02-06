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Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye anlamlı ziyaret! MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye anlamlı ziyaret! MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerinin kura çekiminin ardından evleri teslim edilen depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerinin kura çekiminin ardından depremzede aileleri ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında beraberinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'de yer aldı.

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