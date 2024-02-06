Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye anlamlı ziyaret! MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında beraberinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'de yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN