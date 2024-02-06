CHP’li İBB’nin kentsel dönüşüm çilesi! Murat Kurum gerçekleri tek tek açıkladı: Gaziosmanpaşa’daki sayımıza ulaşamadı

Kurum, İstanbul'u koruyup, daima üreten, inşa ve ihya eden tarafta olacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Hamdolsun gittiğimiz her ilçede yeni bir temeli, yeni bir açılışı yapıyor, milletimizin geleceği için yeni müjdelerimizi veriyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla da 650 bin yeni konutun, 100 bin sosyal konutun inşasına hızla başlayacağız. 'Sadece İstanbul.' diyeceğiz. Bizi hep sokakta, kentsel dönüşüm şantiyesinde, Gaziosmanpaşa'daki metro şantiyesinde göreceksiniz. 16 milyonun kardeşi olmaya, evladı olmaya talibim. Gaziosmanpaşa'nın ne ihtiyacı varsa yanlarında olacağım. Nasıl daha önce yarım kalan kentsel dönüşüm projelerini tamamladıysak, bundan sonra da Hasan Tahsin başkanımızla el ele verip güzel Gaziosmanpaşa'yı daha güzel hale getireceğiz."