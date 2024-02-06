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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Libya açıklaması: Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Libya açıklaması: Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı Libya açıklaması geldi. Bakan Fidan, "Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, yakın zamanda açacağız." dedi.

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