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Hamas'tan ateşkese olumlu yanıt!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Hamas’tan ateşkese olumlu yanıt!

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

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