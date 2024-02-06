Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Türkiye asrın felaketi karşısında asrın birlikteliğini ortaya koydu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, kullanılamaz hale gelen her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur." dedi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını belirtti.
Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.
Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.
Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.
Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...
- Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...
- Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)
- 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
- Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir? TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
- Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...
- ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?
- Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...
- Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
- 1 TL ve karbonat mucizesi! Buzdolabında 1 gece bekletin, bakın ne oluyor!
- Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor