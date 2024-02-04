04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? SpaceX'ten flaş açıklama: 6 Şubat'a ertelendi

Son dakika | İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? SpaceX'ten flaş açıklama: 6 Şubat'a ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
ABONE OL
Son dakika | İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? SpaceX’ten flaş açıklama: 6 Şubat’a ertelendi

Son dakika haberi...SpaceX, Florida bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenerek 6 Şubat'ta ayrılmalarının planlandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA