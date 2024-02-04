CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden ağaç katliamı! Bakanlık olaya el koydu
CHP'li Narlıdere Belediyesi, zeytin ve mandalina ağaçlarının olduğu alana iş makineleriyle girdi. Ağaç katliamı ifşa olan belediye "Kesmiyoruz, taşıyoruz" yalanına sarıldı. Haberi ihbar kabul eden bakanlık olaya el koydu. Belediye hakkında çevre kanununu ihlalden işlem yapıldı.
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nin Altınvadi Caddesinde gerçekleştirdiği ağaç katliamının yankıları sürüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, haberi ihbar kabul etti. Bölgede yapılan incelemede belediyenin araziye izin almadan kaçak olarak hafriyat ve inşaat atığı döktüğü tespit edildi. Bakanlık tutanak tutup belediye hakkında idari işlem başlattı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Narlıdere Belediyesi yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hiçbir ağacın kesilmediğini iddia etti.
Belediyenin 'kesmedik, taşıdık' açıklamasını çevre sakinlerinin çektiği video görüntüleri yalanladı. Görüntülerde iş makinalarının mandalina ve zeytin ağaçlarını kökünden kestikleri görüldü. Belediyeye tepki gösteren çevre sakinleri: "Bu taşıma değil resmen katliam." diyerek belediyenin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
AĞAÇLAR KEPÇELERLE YERLEBİR EDİLDİ
CHP'li Narlıdere Belediyesi, 2. İnönü Mahallesi'nde Altın Vadi Caddesi üzerinde, imar planlarında belediye hizmet alanı olarak işli hazineye ait arazide çevredeki vatandaşların tüm itirazlarına rağmen ağaç katliamı yaptı. Arazi üzerindeki mandalina ve zeytin ağaçları, kepçelerle yerle bir edildi.
HABER ÜLKE GENELİNDE BÜYÜK SES GETİRDİ
Narlıdere'de belediye eliyle gerçekleştirilen doğa ve ağaç katliamını 'Hiç acımadılar. Kepçe ile ağaçları söktüler' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimiz ülke genelinde büyük ses getirdi. Ulusal çapta yayın yapan çok sayıda basın yayın kuruluşu, İzmir'deki ağaç katliamını internet sayfalarına taşındı.
Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Altın Vadi Caddesinde vatandaşların çektiği fotoğraf ve kamera görüntüleri ile suçüstü yakalanan Narlıdere Belediyesi, yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını, çalışmalar sırasında hiçbir ağacın kesilmediğini iddia etti. İlçe belediyesi, arazideki zeytin ağaçlarının sadece budandığını öne sürüp az sayıdaki mandalina ağacının da başka yere taşındığını ileri sürdü.
KATLİAM YOK DEDİLER AMA GÖRÜNTÜLER BELEDİYEYİ YALANLADI
Her ne kadar belediye 'ağaçlar kesilmedi, taşındı' dese de çevre sakinlerinin çektiği video görüntüleri belediyeyi yalanladı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde mandalina ve zeytin ağaçlarının kepçe ile özen gösterilmeden, gelişigüzel köklendiği görüldü. Belediyenin açıklamasına tepki gösteren çevre sakinleri:
"Ağaçlar başka bir yere taşınacaksa kepçe ile sökülmez, Sırf bu iş için imal edilmiş, üzerinde özel aparatları bulunan araçlarla, köküne zarar vermeden, özenle bulunduğu yerden alınır. Ardından da nereye dikilecekse oraya götürülür. Açıklama şaka gibi. Görüntüler gayet açık ve net. Orada yapılan tam anlamıyla ağaç katliamı." ifadelerini kullandı.
ARAZİ HAZİNEYE AİT
Narlıdere Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada imar planlarında belediye hizmet alanı olarak işli arazinin hazineye ait olduğunu belirtti. Belediye, depolama alanı olarak faaliyet gösteren arazinin Narlıdere Metrosu'nun devreye alınması ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı araçlar tarafından kullanılacağını, bu nedenle arazide taşınma işlemi gerçekleştirildiğini öne sürdü. Açıklamada kamyonların araziye döktüğü inşaat ve hafriyat atıklarından ise hiç bahsetmedi.
BAKANLIK EL KOYDU
Narlıdere Belediyesi geçtiği yazılı açıklamada her şeyin kuralına uygun olarak yapıldığını iddia etse de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler yaşanan kural tanımazlığı gün yüzüne çıkardı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yerinde yaptıkları incelemede belediyenin kaçak olarak bölgeye hafriyat ve inşaat atığı döktüğü tespit edildi. Belediye eliyle yaşanan kural tanımazlığı görüntüleyip kayıt altına alan ekipler tutanak tutup ilçe belediyesi hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari işlem başlattı.
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