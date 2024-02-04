CHP’li Narlıdere Belediyesi’nden ağaç katliamı! Bakanlık olaya el koydu

"Ağaçlar başka bir yere taşınacaksa kepçe ile sökülmez, Sırf bu iş için imal edilmiş, üzerinde özel aparatları bulunan araçlarla, köküne zarar vermeden, özenle bulunduğu yerden alınır. Ardından da nereye dikilecekse oraya götürülür. Açıklama şaka gibi. Görüntüler gayet açık ve net. Orada yapılan tam anlamıyla ağaç katliamı." ifadelerini kullandı.

ARAZİ HAZİNEYE AİT

Narlıdere Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada imar planlarında belediye hizmet alanı olarak işli arazinin hazineye ait olduğunu belirtti. Belediye, depolama alanı olarak faaliyet gösteren arazinin Narlıdere Metrosu'nun devreye alınması ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı araçlar tarafından kullanılacağını, bu nedenle arazide taşınma işlemi gerçekleştirildiğini öne sürdü. Açıklamada kamyonların araziye döktüğü inşaat ve hafriyat atıklarından ise hiç bahsetmedi.