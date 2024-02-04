Gaziantep’te polis helikopteri düştü! 2 pilot şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Polis helikopterinin kaza kırıma uğramasının ardından siyasilerden de taziye mesajları yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN ŞEHİT PİLOTLAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olmasının ardından taziye paylaşımı yaptı. Bakan Tunç sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı âli olsun" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ŞEHİT PİLOTLAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile helikopter kazasında şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Işıkhan paylaşımda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.



BAKAN KACIR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.