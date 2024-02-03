DEM Parti büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı

BAŞAK DEMİRTAŞ: "ADAY OLABİLİRİM"

Özellikle İstanbul üzerinden pazarlıklar sürerken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul'da aday olabilirim" çıkışı CHP'yi tedirgin etti.

Geçtiğimiz gün ise PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'de yeni bir gelişme yaşandı. Başak Demirtaş'ın adaylık resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.

DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY ADAYIDIR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına ilişkin konuştu.

Demirtaş'ın başvurusunun parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak arkadaşımız, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.