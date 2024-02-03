DEM Parti büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı
DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı.
Yerel seçimlere giderayak 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP, terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti'nin kapısında yattı.
AYAKLARINA GİTTİ ELLERİNİ ÖPTÜ
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.
KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.
KİRLİ PAZARLIKLAR YAPILDI
Tüm bu süreçte iki parti arasında pazarlık sürerken DEM, İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde CHP'ye vereceği destek karşılığında ilçe belediyeleri talep ediyordu.
DEM'in İstanbul'da Adalar ve Esenyurt ilçelerini CHP'den talep ettiği biliniyordu.
BAŞAK DEMİRTAŞ: "ADAY OLABİLİRİM"
Özellikle İstanbul üzerinden pazarlıklar sürerken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul'da aday olabilirim" çıkışı CHP'yi tedirgin etti.
Geçtiğimiz gün ise PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'de yeni bir gelişme yaşandı. Başak Demirtaş'ın adaylık resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.
DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY ADAYIDIR
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına ilişkin konuştu.
Demirtaş'ın başvurusunun parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak arkadaşımız, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.
"ADAY ÇIKARMA EĞİLİMİ GÜÇLÜ"
Konuya ilişkin CHP-DEM yandaşı Duvar'da yer alan bir haberde DEM'in İstanbul'da aday çıkarma eğiliminin yükseldiği yazıldı
DEM'in aday çıkarmayacağını düşündüğünü belirten bir CHP yöneticisinin 'Nasıl uzlaşı sağlayacaksınız?' sorusuna, "Mesela Esenyurt'ta CHP'nin bir adayına DEM Parti'nin 'tamam' demesi gibi düşünün. CHP'nin aday adayları içinden birisine DEM Parti de ikna olursa uzlaşı sağlanır" yanıtını verdiği ancak DEM'in aday çıkarmama kararını tabana anlatamayacağına dikkat çekildi.
DEM İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMA KARARI ALDI
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı.
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