Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu

"HATAY GARİP KALDI"

Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Şu an Hatay garip kaldı. Nerede belediye başkanı yok. Şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibi ile ayağa kaldıracaksınız.

Belediyecilik anlayışımızda yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır.Sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Gerçek belediyecilik anlayışımızın temelinde mimarisi estetikle yoğrulmuş huzur ve güvenli kentler kurmak vardır. Amacımız şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Şehrin kalkınabilmesi için iktidarla yerel yönetim arasında uyum olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da bunu da başaracağız. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

"6'LI MASA DENİLEN PROJENİN YERİNDE BUGÜN YELLER ESİYOR"

Yaralar zamanla kabuk bağlar, acılar zamanla azalır hafifler, hakikatler zamanla daha net görülür. Siyasette zaman samimiyeti hesapçıdan ufuksuzu vizyon sahibinden ayıran en büyük unsurdur. Millete umut diye pazarlanan nice proje siyasi oluşumun yok olup gittiğini gördük. Bunun en son örneği derme çatma yapıydı. 6'lı masa denilen projenin yerinde bugün yeller esiyor. Cumhur İttifakı ise tüm sabotajlara yoluna güçlenerek devam ediyor. Biz ortak değerler etrafında bir araya geldik.

"BAY KEMAL'İ ANKARA'DA OFİSİN DÖRT DUVARIN ETRAFINA HAPSETTİLER"

Cumhur İttifakı gecesi 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Bizde küçük hesaplar olmaz. Bölücü örgüt güdümünde siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Daha 8 ay önce yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Şimdi birbirlerine düşman kesildiler. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Cumhurbaşkanı adayını bugün Ankara'da ofisin dört duvarın etrafına hapsettiler. Bay Kemal'in gemisini ilk terk edenlerin siyasi yan kesiciler oldu. Cumhur İttifakı olarak kendini muhalif olarak tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak onlara da umut vermek mecburiyetindeyiz.

56 gün boyunca tempomuzu sürekli artırmamız gerekiyor. Sosyal medya mecralarında yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Ama yüz yüze iletişimin yerini alamayacağını da çok iyi biliyoruz.

İŞTE HATAY'IN İLÇE ADAYLARI

Altınözü Belediye Başkanı Adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkanı Adayı: Değer Tultak

Belen Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Gül

Defne Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Belediye Başkan Adayı: Oğuz Uçar

Erzin Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez

Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik

Kumlu Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli

Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan

Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Salman Yumuşak

Samandağ Belediye Başkan Adayı: Seyit Ali Aslan

Yayladağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yalçın