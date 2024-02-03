Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber’e konuştu: "15-20 bin konutu teslim edeceğiz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşlara yeniden ihyada çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Buradaki tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız." dedi. Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları A Haber’e anlattı. Özhaseki, "Mart ayı sonuna kadar kuralarını çektiğimiz konut sayısı 75 bini bulur. Daha sonra her ay mayıs, haziran ve temmuz aylarında da 15-20 bin civarında konut dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.
Bakan Özhaseki, programları kapsamında ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları A Haber'e anlattı.
"390 BİN KONUTLAR İÇİN HAK SAHİBİ..."
Bakan Özhaseki'nin konuşmaları şöyle: "Türkiye geneliyle ilgili söyleyecek olursak AFAD'ın belirlediği hak sahibi 390 bin civarında ki bu sayı biraz düşüp biraz kalkıyor. Ara ara mahkemelerden değişik birtakım tedbirler geliyor. Ortalama şuan da bizden ev almak isteyen durumda olan hak sahibi diye tabir ettiğimiz vatandaş sahibi 390 bin. Biz 307 bin civarında inşaata ya başladık ya da ihale sürecinde devam ediyor. Bu arada vatandaşlardan benim yerimde yaparım diyen de binlerce insan var. Ne kadar ev vermemiz gerekiyorsa o kadar ihaleyi yaptık. Biraz da kendi yerlerinde yapmalarını bekliyoruz çünkü vatandaşlarımızın bizden müracaatları var.
"KURALARINI ÇEKTİĞİMİZ KONUT SAYISI 75 BİNİ BULUR"
Mart ayı sonuna kadar kuralarını çektiğimiz konut sayısı 75 bini bulur. Daha sonra her ay Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da 15-20 bin civarında konut dağıtmaya devam edeceğiz. Bu bütün evlerin yıkılan dışarıda kalan vatandaşlarımızın evlerine gireceği güne kadar devam edecek. "Evet biz evimiz aldık, Allah devletimizden razı olsun" deyince ya kadar Bu mücadele bu şekilde devam edecek. Uzun Çarşı haliyle Hatay'ın tam kalbinde. Biz burada ilk yıkılan yerlerde başlayarak bir an önce inşaatlara başladık.
"UZUN ÇARŞI'YI ETAPLAR HALİNDE YENİLEYECEĞİZ"
Ama haliyle etap etap devam ederek tamamını yenileyeceğiz. Tamamını da birden inşaata gitmek doğru değil. Şu hareketliliği öldürürüz. O yüzden dışarda yeni başlayan inşaatlarımızda zemini en uygun şekilde hazırlıyoruz. Üzerinde bir kat üstünde de kendine has ev olmak üzere 2 katlı gibi burada tüm dükkânları yenilemeye başlıyoruz. Uzun Çarşı'yı etaplar halinde yenileyeceğiz.
"EN FAZLA 5 KAT OLMAK ÜZERE EVLERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"
Buradaki faaliyet ve ticaret devam etsin diye. Ama dışarıda ana caddelerde inşaatları en baştan başlatıyoruz. Her birinde nere3deyse 20 metre zeminde aşağı iniyoruz. Kazıklar çakıyoruz. Zemini sağlam hale getiriyoruz. Ve üstte de en fazla 5 kat olmak üzere evlerimizi inşa ediyoruz."
Öte yandan Bakan Özhaseki'nin yanına gelen bir vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bölgedeki hizmetleri için teşekkür etti.
TÜM HASARLAR BİTİNCEYE KADAR BURADAYIZ
Vatandaşlara yeniden ihyada çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bundan sonra her ay 15-20 bin tane konut vermeye devam edeceğiz. Buradaki tüm hasarlar bitinceye kadar ayrılmayacağız." dedi.
Daha sonra tarihi Uzun Çarşı'ya geçen Özhaseki, burada esnafla bir süre sohbet etti. Bir esnafın simitlerini satın alan Özhaseki, bunları vatandaşa ve esnafa dağıttı.
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