Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber’e konuştu: "15-20 bin konutu teslim edeceğiz"

"EN FAZLA 5 KAT OLMAK ÜZERE EVLERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Buradaki faaliyet ve ticaret devam etsin diye. Ama dışarıda ana caddelerde inşaatları en baştan başlatıyoruz. Her birinde nere3deyse 20 metre zeminde aşağı iniyoruz. Kazıklar çakıyoruz. Zemini sağlam hale getiriyoruz. Ve üstte de en fazla 5 kat olmak üzere evlerimizi inşa ediyoruz."

Öte yandan Bakan Özhaseki'nin yanına gelen bir vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bölgedeki hizmetleri için teşekkür etti.