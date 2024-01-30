DEM’li Tülay Hatimoğulları Gazi Meclis’te hadsizliğe büründü: Öcalan’a özgürlük istedi! Müslümanları hedef aldı

KİLİSE SALDIRISI ÜZERİNDEN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI



Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen alçak saldırı üzerinden Müslümanları hedef alan Oruç, "Türkiye'de Müslüman olmayan halklara atılan bir kurşun ve fiskeyi kendimize atılmış sayıyoruz. Farklı halk ve inançlardan yurttaşlarımızın IŞİD gibi karanlık güçler tarafından hedef haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hristiyan halkımızın yanındayız." diye konuştu.