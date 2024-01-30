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DEM'li Tülay Hatimoğulları Gazi Meclis'te hadsizliğe büründü: Öcalan'a özgürlük istedi! Müslümanları hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
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DEM’li Tülay Hatimoğulları Gazi Meclis’te hadsizliğe büründü: Öcalan’a özgürlük istedi! Müslümanları hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yerel seçimlerde de CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gazi Meclis'te daha önce 'teröristan' çığırtkanlığı yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bu kez de Kilise saldırısı üzerinden Müslümanları hedef aldı. Öte yandan Oruç, hadsizliğe bürünerek terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş gerçekleştireceğini de dile getirdi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimler için masaya oturduğu terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Meclis kürsüsünden skandal açıklamalarda bulundu.

KİLİSE SALDIRISI ÜZERİNDEN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen alçak saldırı üzerinden Müslümanları hedef alan Oruç, "Türkiye'de Müslüman olmayan halklara atılan bir kurşun ve fiskeyi kendimize atılmış sayıyoruz. Farklı halk ve inançlardan yurttaşlarımızın IŞİD gibi karanlık güçler tarafından hedef haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hristiyan halkımızın yanındayız." diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI İÇİN YÜRÜYECEKLERİNİ AÇIKLADI

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia eden Oruç, sözde tecridin kaldırılması için, 1 Şubat günü Kars ve Van'da yürüyüş başlatacaklarını ve bu yürüyüşün 15 Şubat'a kadar devam edeceğini söyledi.

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