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Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu

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Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem konutlarının inşası devam ediyor. Devletimizin tüm kapasitesini adeta deprem bölgesine yığmış durumdayız. Hedefimiz, Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığmış durumdayız.

"TÜRKİYE MİLLETİYLE GÜÇLÜDÜR"

Başkan Erdoğan: Hatay'da iki sağlık tesisini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



MUHALEFETE SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan: Pusuda bekleyen kötücül zihniyetle mücadele ediyoruz. Hatay'ın derdine çare olmak her türlü siyasetin üzerindedir

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