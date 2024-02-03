Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem konutlarının inşası devam ediyor. Devletimizin tüm kapasitesini adeta deprem bölgesine yığmış durumdayız. Hedefimiz, Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığmış durumdayız.