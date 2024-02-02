Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama geldi
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Erkan sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, tüm olumlu gelişmelere rağmen son dönemde şahsına yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlendiğini belirterek, "Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsattı.
Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsına tevdi edildiğinde kişisel koşullarını hiç önemsemeden Türkiye'ye geldiğini ve görevinin başına geçtiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:
"O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesine ilişkin, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ekibine ve uygulanan programa desteği ve güveninin tam olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."
"ORTA VADELİ PROGRAMIMIZ KARARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
PİYASALARI ETKİLER Mİ?
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber canlı yayınında Erkan'ın görevden affını istemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğaner, "Bir süredir aslında Son dönemde malumunuz bazı haberler çıkmıştı ve bu haberlerle ilgili aslında yakın zamanda istifa olur mu? Affı istenir mi? Görevden alınır mı? gibi durumlar da söz konusuydu. Bu süreçte piyasalar açısından çok da sürpriz olmayan bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. 9 aylık bir süreçte politikayla uyumlu bir Merkez Başkanı profili çizdi. Enflasyonla mücadele dediğimiz konu hükümetin attığı adımlar ve piyasaların da bir süredir beklediği bir konuydu o yüzden pazartesi günü piyasaların çok etkileneceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın çok güçlü bir ekibi var yalnız yeni başkan içlerinden mi çıkar? Onu bilemiyorum." dedi.
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