Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama geldi

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsattı.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsına tevdi edildiğinde kişisel koşullarını hiç önemsemeden Türkiye'ye geldiğini ve görevinin başına geçtiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.