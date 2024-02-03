Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! TCMB yeni başkanı kim oldu? Bakan Şimşek'in açıklaması...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Açıklamanın hemen ardından yeni TCMB başkanın kim olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu? TCMB yeni başkanı kim? İşte merak edilen sorunun cevabı…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Açıklamanın hemen ardından yeni TCMB başkanın kim olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim oldu? TCMB yeni başkanı kim?
YENİ TCMB BAŞKANI BELLİ OLDU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Fatih Karahan'ın yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı bildirildi
BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi sonrasında yeni TCMB Başkanının belirlenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Merkez Bankası eski Başkanı sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdiridir.
Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.
Ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.
Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."
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