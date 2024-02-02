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SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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SON DAKİKA! İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda tramvayın, aynı istikamette ilerleyen başka bir tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşanıyor.

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.

Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

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