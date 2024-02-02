SON DAKİKA! İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.