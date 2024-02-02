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MB Başkanı görevden affını istedi! Hafize Gaye Erkan: Cumhurbaşkanımıza minnetlerimizi sunuyorum.

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 22:44
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Erkan sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi. A Haber canlı yayınına bağlanan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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