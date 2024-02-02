CHP’li Narlıdere Belediyesi’nin durmak bilmeyen ağaç katliamı!

Her seferinde basmakalıp cevaplarla bizi başlarından savdılar. Yolun hemen kenarındaki Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin pisliği, çevreye yaydığı kötü koku ve sebep olduğu sinek istilası yetmiyormuş gibi gelip bir de insanların gözlerinin içine baka baka güzelim zeytin ve mandalina ağaçlarını katlettiler.

Önümüzde seçim var. Günlerdir yüzümüze bakmayanlar, şikayetlerimizi görmezden gelenler yarın gelip bizden hangi yüzle oy isteyecekler. Yazıklar olsun." dedi.