CHP'de kriz alevlendi! İzmir'de 'ithal aday istemiyoruz' sloganları yankılandı
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de aday belirleme krizi yaşanıyor. CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday krizi alevlenerek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde (29.01.2024) İzmir'de mevcut Başkan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterilmişti. Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesinin ardından eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Güzelbahçe, Karaburun, Çeşme, Çiğli, duruma tepki gösterirken, bir tepki de Karşıyaka ilçe örgütünden geldi. CHP PM’si, Karşıyaka Belediye Başkan adaylığı için 2018’de İyi Parti’den 5. Sıra milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'in ismini açıkladı. Bunun üzerine bir grup partili, CHP Genel Merkezini protesto ederek ‘İthal aday istemiyoruz’ sloganları attı.
CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday krizi alevlenerek büyüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalarak "emanetçi" konumuna düşen, eleştirilerin odağındaki isim olan Özgür Özel, en kritik bölgelerde adayları açıklayamadı. Bunun en önemli sebebinin ise İmamoğlu'nun baskısı olduğu düşünüldü.
ÖZEL EN KRİTİK BÖLGELERDE ADAY AÇIKLAMA KONUSUNDA SESİNİ ÇIKARAMADI
Partide Ekrem İmamoğlu baskısı altında genel başkanlık yapmaya çalışan ve eş genel başkan konumuna düşen Özgür Özel en kritik bölgelerde bile aday açıklama konusunda sesini çıkaramaz hale geldi.
TUNÇ SOYER'E ÇİZİK
Tartışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında İzmir geliyordu. Özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Tunç Soyer'in aday gösterilmesini istiyordu. CHP'de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle gündeme gelen Tunç Soyer CHP yönetimi tarafından aday gösterilmezken yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.
PARTİLİLERDEN PROTESTO
CHP Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde adayların duyurulması sonrası İzmir'de birçok ilçede ithal aday krizi çıktı. CHP PM'si yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi Karşıyaka'dan belediye başkan adaylığına 2018 seçimlerinde İyi Parti'den 5. sırada milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'i gösterdi.
"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"
Bugün CHP Karşıyaka İlçe Binası önünde toplanan bir grup partili, İşçimenler'in aday gösterilmesine tepki gösterip protesto etti. Öfkeli grup, "ithal aday istemiyoruz', 'Ankara uyuma sabrımızı taşırma' sloganları attı. Eyleme katılan aday adayları ve partililer aday olarak belirlenen Behice Yıldız İşçimenler'in İYİ Parti kökenli olmasına tepki gösterdi.
"ADAYLIĞI AÇIKLANDIKTAN SONRA PARTİYE ÜYE YAPILDI"
Grup adına açıklama yapan aday adayı Serpil Eslek, CHP PM'si tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Behice Yıldız İşçimenler'in adaylık açıklamasından sonra partiye üye yapıldığını öne sürdü.
"DEMOKRASİYE OLAN İNANCINI ZEDELEMEKTEDİR"
Bu atamayı ret ettiklerini belirten Eslek, yaptıkları itirazların da partinin yetkili organları tarafından dikkate alınmadığını iddia etti. Yapılan atamanın demokrasiye aykırı olduğunu belirten Eslek: "Bizlerin ve Karşıyakalıların demokrasiye olan inancını zedelemektedir.
CHP seçmenleri, kendi partisi dışından, farklı bir dünya görüşüne sahip başka bir adaya oy vermeye zorlanmaktadır ve Karşıyakalının iradesi hiçe sayılmıştır. Partimize zarar vermektedir. Bu atama ile öncelikle tabanda parti üyelerimiz arasında huzursuzluklar artmış, istifalar olmaktadır. Halkımızın CHP ye olan güveni zedelenmiştir. En büyük endişemiz oylarımızda düşüş riskidir." dedi. Eslek, CHP MYK ve PM'sine 'Yanlıştan dönün' çağrısında bulundu.
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