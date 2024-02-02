CHP’de kriz alevlendi! İzmir’de ’ithal aday istemiyoruz’ sloganları yankılandı

"DEMOKRASİYE OLAN İNANCINI ZEDELEMEKTEDİR"

Bu atamayı ret ettiklerini belirten Eslek, yaptıkları itirazların da partinin yetkili organları tarafından dikkate alınmadığını iddia etti. Yapılan atamanın demokrasiye aykırı olduğunu belirten Eslek: "Bizlerin ve Karşıyakalıların demokrasiye olan inancını zedelemektedir.

CHP seçmenleri, kendi partisi dışından, farklı bir dünya görüşüne sahip başka bir adaya oy vermeye zorlanmaktadır ve Karşıyakalının iradesi hiçe sayılmıştır. Partimize zarar vermektedir. Bu atama ile öncelikle tabanda parti üyelerimiz arasında huzursuzluklar artmış, istifalar olmaktadır. Halkımızın CHP ye olan güveni zedelenmiştir. En büyük endişemiz oylarımızda düşüş riskidir." dedi. Eslek, CHP MYK ve PM'sine 'Yanlıştan dönün' çağrısında bulundu.