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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü!

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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