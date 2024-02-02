CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yılan hikayesi "Hızray" | Verdiği vaatler yine yalan oldu
İstanbul'da CHP'li İBB'nin göreve gelmesiyle birlikte ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşanırken, milyonlarca İstanbullu trafikte çileden çıkmaya devam ediyor. İstanbul’un toplu ulaşım sistemini 5 yılda çökerten Ekrem İmamoğlu, 'mega projesi' olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurdu. İmamoğlu, söz konusu projeyi 4,5 yıl sonra tanıttı. Sabiha Gökçen Havalimanı-Beylikdüzü arasında yapılacak olan 74,5 kilometrelik boğazın altından geçen Hızray'ın hangi kaynakla ve ne zaman yapılacağı bilinmiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana seçmene verdiği sözleri tutmadığı gibi, megakenti 'çilekent'e çevirdi. Toplu ulaşım sistemi çökerken, AK Parti döneminde başlatılan bir çok proje durduruldu. CHP'li İBB yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarını ise kendisi yapmış gibi sahiplendi.
2019 yılında CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte İstanbul'da hizmet kıtlığı başlarken, İBB yönetimi 'engelleniyoruz' algısına sığınarak hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsedi.
İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'yi kariyer basamağı olarak kullanırken, 28 Mayıs hezimeti sonrasında CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Ancak beklediği desteği göremeyen İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırsa da metropolü kaderine terk etti.
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN 'HIZRAY'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimleri döneminde mega proje olarak "Hızray"ı inşa edeceğini vadetti. Hızray, 2021 sonunda tamamlanacaktı.
Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı arasında 13 istasyonlu Hızray, İstanbul Boğazı'nı yerin altından geçerek 74,5 kilometrelik güzergâhı 50 dakikada gidecekti ancak bu proje 5 yıldır yalan oldu.
İlk lansmandan sonra ciddiyetten uzak bir şekilde her seferinde "Hızray" için farklı bir güzergah sunuldu. Bir dönem de Hızray'ın vadedilen ancak gerçekleşmeyen "Megabüs" ile TEM'de entegre edileceği açıklandı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 6 Temmuz 2022'de Twitter hesabından "Hızray"ı bir daha "projemiz hazır" ifadesiyle duyurdu.
İmamoğlu göreve geldikten 4,5 yıl sonra 5 Ocak 2024'te İBB Başkanlığı adaylık lansmanında "Hızray" için bir kez daha "yapacağız" dedi. Son olarak temeli atılmayan, hiçbir çivisi çakılmayan projenin 2030'da bitirileceği açıklandı.
İMAMOĞLU KREDİ ÇEKTİ ANCAK "HIZRAY" VAADİNİ YERİNE GETİRMEDİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasını yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, mega proje olarak vadettiği "Hızray" dahil sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlanmadı.
33 MİLYAR TL NEREDE?
İstanbul'da ulaşımın sisteminin çökmesi somut delillerle gerçekleğini korurken CHP'li İBB'nin bitirmek için 1,55 milyar € kredi çektiği metroları yapmayıp 'engelleniyoruz' algısıyla dezenformasyon yayması büyük tepki uyandırdı.
Üstelik metrolar için çekilen 1.55 milyar € kredinin 1 milyar €'sunun (33 milyar TL) nerede olduğu belli değil.
AK Parti 2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti.
HIZRAY'IN HANGİ KAYNAKLA VE NE ZAMAN YAPILACAĞI BELİRSİZ?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mart 2022'de mega projesi Hızray ile ilgili "Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak bu projenin ihale hazırlık dokümanları yıl sonuna hazır edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
4,5 yıldır mega projesi "Hızray"ı vaatlerde yaşatan CHP'li İmamoğlu'nun böylesi bir bütçeyi nereden bulacağı, 2030'a kadar bu projeyi nasıl hayata geçireceği merak konusu oldu.
ÇİVİ ÇAKMADI BAHANE ÜRETTİ
Seçim vaadi olarak sunduğu proje için çivi bile çakmayan Ekrem İmamoğlu, sorumluluğu her seferinde üzerinden atıp hükümeti suçlamaya çalıştı.
2021 yılında "Hızray projesi için yakında Cumhurbaşkanımızdan izin alacağız." açıklaması yapan İmamoğlu daha sonra projenin "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bekletildiği" yalanını söyledi. Daha sonra Bakanlığa projenin lansmanının sunulduğu projenin sunulmadığı ortaya çıkmıştı.
VASATLIKTA ZİRVE
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler...
Megakentte deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. İnşaatı devam eden metrolar sırf AK Parti döneminde yapımına başlandı diye CHP'li İBB tarafından molozla ve toprakla kapatıldı.
İŞ MALZEMELERİ ÇÜRÜDÜ
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletildi. Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkat çekti.
AK Parti'nin bitme noktasına getirdiği projelere ise 'İmamoğlu yaptı' algısı işlenerek çöküldü.
YANDAŞA VERİLEN İHALELER NEDENİYLE AYLIK 100 MİLYON TL ZARAR
CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken; Ekrem İmamoğlu eliyle yandaşa verilen ballı ihaleler İstanbulluya aylık 100 milyon liralık zarar olarak döndü. İmamoğlu'nun CHP'li Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.
CHP'Lİ İBB RAYDAN ÇIKTI: 33 MİLYAR TL NEREDE?
İstanbul'da ulaşımın sisteminin çökmesi somut delillerle gerçekleğini korurken CHP'li İBB'nin bitirmek için 1,55 milyar € kredi çektiği metroları yapmayıp 'engelleniyoruz' algısıyla dezenformasyon yayması büyük tepki uyandırdı.
Üstelik metrolar için çekilen 1.55 milyar € kredinin 1 milyar €'sunun (33 milyar TL) nerede olduğu belli değil.
AK Parti 2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti.
İMAMOĞLU KREDİ ÇEKTİ ANCAK SIFIRDAN HİÇBİR METRO İNŞAATI BAŞLATMADI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasını yaptı. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı.
Üstelik mevcut İBB yönetimi, AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurdu.
5 YILDA 230 KM VADETTİ SADECE 8 KM YAPTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce vadettiği birçok şeyi hayata geçirmedi. İmamoğlu, seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vadetti. CHP'li İBB döneminde 47,3 km metro açıldı. Bu metrolar da sıfırdan başlayan değil, AK Parti döneminde başlatılan metrolar. Üstelik İmamoğlu yönetiminin açılan metrolara katkı sağladığı kısım sadece 8 km. Geri kalan tüm kısımlar AK Parti yönetimi döneminde hazır hale getirilmişti.
CHP'li İBB, 2019 öncesinde başlanan 10 metro hattının 4'ünü durdurdu.
AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı CHP'li İBB durdurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece %5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı.
Yenidoğan-Emek Metro Hattı
Kirazlı-Halkalı Metro Hattı
Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı Uzatması
Metroları durduran CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN METROLARI HALA BİTİREMEDİ
M5 Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu
CHP'li İBB, hattın bazı kısımlarını beton dökerek kapattı.
M7 Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metrosu
M10 Kaynarca – Pendik- Fevziçakmak Metrosu
M12 Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metrosu
AK Parti döneminde başlanan bu metroları bitiremeyen CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.
KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNA BAĞLANTI OLACAK HATTI 4,5 YILDIR BİTİREMEDİ
CHP'li İBB, M4 metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve İçmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde 4,5 yılda hiçbir ilerleme katetmedi.
M8 HATTINI EKSİK VE KUSURLU HALDE HİZMETE AÇTI
CHP'li İBB, M8 Dudullu-Bostancı metrosunu 21 bin 601 adet eksik işle açtı. Açıldığı sırada sözleşmenin %83'ü tamamlanmıştı.
Yani hat, yolcuları riske atabilecek eksikliklerle açıldı. Eksik metroyu hizmete açan CHP'li İBB'nin çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar lirası ile ne yaptığı belli değil.
BAKANLIKTAN 5 KAT DAHA YAVAŞ METRO İNŞA EDİYOR
İstanbul'da metro inşaatları yıllık fiziki ilerleme ortalaması:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): %46
CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): %9
METRO YAPMAK İÇİN 1,55 MİLYAR € KREDİ ÇEKEN CHP'Lİ İBB'NİN BAKIMSIZ BIRAKTIĞI MERDİVEN VE ASANSÖRLER SÜREKLİ ARIZALANIYOR
5 kat yavaş metro inşa eden, merdiven ve asansörleri sürekli arızalanan CHP'li İBB'nin, metro yapmak için çektiği 1,55 milyar euro kredinin 33 milyar TL'si ile ne yaptığı belli değil.
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