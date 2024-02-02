CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yılan hikayesi "Hızray" | Verdiği vaatler yine yalan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana seçmene verdiği sözleri tutmadığı gibi, megakenti 'çilekent'e çevirdi. Toplu ulaşım sistemi çökerken, AK Parti döneminde başlatılan bir çok proje durduruldu. CHP'li İBB yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarını ise kendisi yapmış gibi sahiplendi.

2019 yılında CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte İstanbul'da hizmet kıtlığı başlarken, İBB yönetimi 'engelleniyoruz' algısına sığınarak hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsedi.