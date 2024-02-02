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Son dakika: MHP 55 belde adayını daha açıkladı!

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Son dakika: MHP 55 belde adayını daha açıkladı!

MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı.

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