02 Şubat 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Bursa İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sözlerine hayatını kaybeden Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı için başsağlığı mesajıyla başlarken "Eser ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'de yaşanan iç hesaplaşmayı yorumlayan Başkan Erdoğan "CHP'de herkes köşe kapma derdinde. Müttefikine böyle hoyrat davranan şehre neler yapar?" ifadelerini kullandı.