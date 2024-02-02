AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere 5 bin TL sözü

Altınok, Keçiören'deki Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkentin, olması gerektiği yerde bulunmadığını, son 5 yılının kayıp olduğunu ve her geçen gün borç batağına saplandığını savunan Altınok, 5 yılda Ankara'ya katma değer kazandıracak hiçbir eser yapılmadığını ifade etti.

Mansur Yavaş'ın havalimanı metrosu ve 58 kilometre metro yapma sözünü tutmadığını dile getiren Altınok, Ankara'da ciddi anlamda bir ulaşım ve trafik problemi olduğunu, binlerce insanın çalışabileceği fuar alanının da bitirilmediğini kaydetti.