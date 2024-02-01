01 Şubat 2024, Perşembe
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CHP'nin Çankaya ve Kadıköy adayları kim? Kulislerde kimlerin isimleri konuşuluyor?
CHP'de Kadıköy, Bodrum ve Çankaya ilçeleri paylaşılamıyor. Özelikle Kadıköy ve Çankaya'da ekipler arası savaş var. Bu ilçelerde kimlerin aday olacağına cuma günü yapılacak parti meclisinde karar verilmesi bekleniyor. Peki kimler adaylığa daha yakın? Kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.