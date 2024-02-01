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Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

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