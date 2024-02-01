İstanbul’un muradından öğrencilere doğal gaz desteği sözü! 100 bin sermaye vererek iş kurma imkanı...

"BU SORUNLARIN HEPSİNİ HALLEDECEĞİZ"

Kurum, pazarcı önlüğü giyip tezgaha geçti ve esnafın satışına yardım etti. Ulaşımdan şikayet eden bir vatandaşı dinleyen Kurum, "31 Mart'tan sonra bu sorunların hepsini halledeceğiz" dedi.