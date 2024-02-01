İstanbul'un muradından öğrencilere doğal gaz desteği sözü! 100 bin sermaye vererek iş kurma imkanı...
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum,yaptığı konuşmada öğrenci evlerine doğal gaz desteği sağlanacağını belirterek, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda pazar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.
"BU SORUNLARIN HEPSİNİ HALLEDECEĞİZ"
Kurum, pazarcı önlüğü giyip tezgaha geçti ve esnafın satışına yardım etti. Ulaşımdan şikayet eden bir vatandaşı dinleyen Kurum, "31 Mart'tan sonra bu sorunların hepsini halledeceğiz" dedi.
HER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 10 BİN LİRA BURS VERİLECEK
Pazar esnafının sofrasına da misafir olan Kurum, esnafın dertlerini dinledi, projelerini anlattı. Semt pazarında gençlerin de sorularını yanıtlayan Kurum, her üniversite öğrencisine 10 bin lira burs vereceklerini belirtti.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Murat Kurum, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız. 39 ilçede ofisini kurmak isteyen gençlerimize ilk ofis desteği vereceğiz.
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