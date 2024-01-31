Dışişleri Bakanı Fidan'dan siyasi temas! Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğinde de çeşitli temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile bir araya geldi.
TÜRKİYE'NİN BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
Bakan Fidan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinin Resmi Konutunda, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Varol Ahmet, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep, Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi.
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