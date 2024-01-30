Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bulgaristan'da siyasi diplomasi! Fidan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da siyasi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.
Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından da kabul edildi.
Öte yandan Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.
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