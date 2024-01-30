30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bulgaristan'da siyasi diplomasi! Fidan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bulgaristan'da siyasi diplomasi! Fidan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Bulgaristan’da siyasi diplomasi! Fidan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da siyasi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından da kabul edildi.

Öte yandan Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA