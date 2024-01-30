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Son dakika | MHP grup toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
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Son dakika | MHP grup toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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