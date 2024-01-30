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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İşte detaylar...

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