CHP'nin ortaklarından öldürülen teröristlere selam! Dem Parti'den büyük skandal! Tülay Hatimoğulları haddini aştı
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yerel seçimlerde de CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özgür Özel'e 'eş başkan diyesim geldi' ifadelerini kullanan DEM Parti EŞ Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yine siviller vuruluyor yalanına sarılmış ve Gazi Mecliste hadsizliğe bürünerek Kürdistan nidaları atmıştı. Hatimoğulları skandallarına bir yenisini daha ekleyerek öldüren kadın teröristlere selam yolladı. İşte detaylar…
"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI DERHAL DURDURUN"
Şehitlerin intikamı adına sürdürülen operasyondan rahatsızlığı dile getiren hadsiz Tülay Hatimoğulları Oruç konuşmasında, operasyonların durdurulmasını talep etmişti. Öte yandan Oruç, operasyonlar sürerken bir kez daha 'siviller vuruluyor' yalanını ortaya atmıştı.
GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ!
Öte yandan CHP'nin seçim ortağı DEM'in Eş Başkanı Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.
İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ
Terör örgütü PKK'nın siyasği ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir skandala daha imza attı.
Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi.
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