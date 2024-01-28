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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Arnavutluk'ta diplomasi trafiği

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Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Arnavutluk’ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Tiran'da Türk iş insanlarıyla buluştu. Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Tiran'da Türk iş insanlarıyla buluştu. Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşecek.

Fidan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelecek.

Yarın akşam Tiran'dan Sofya'ya geçecek Fidan, resmi ziyaret kapsamında salı günü Bulgaristan'da, çarşamba günü Romanya'da olacak.

Bakan Fidan'ın üç ülkeye yapacağı resmi ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapımı devam eden Namazgah Camii'ni ziyaret etti. Fidan, burada Camii hakkında yetkililerden bilgi aldı

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