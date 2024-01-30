Can Atalay’ın milletvekilliği düştü! Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’ın kararı mecliste okundu

Son dakika haberi! Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği Gazi Meclis'te okunan kararla düşürüldü. Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. Konuyla alakalı değerlendirmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş yaptı. İşte detaylar…

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