30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Can Atalay’ın milletvekilliği düştü! Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’ın kararı mecliste okundu

Can Atalay’ın milletvekilliği düştü! Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’ın kararı mecliste okundu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 17:59
Son dakika haberi! Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği Gazi Meclis'te okunan kararla düşürüldü. Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. Konuyla alakalı değerlendirmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş yaptı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can Atalay’ın milletvekilliği düştü!
Can Atalay’ın milletvekilliği düştü!
Can Atalay’ın kararı TBMM’de okundu!
Can Atalay’ın kararı TBMM'de okundu!
Can Atalay kararı Meclis’te bekleniyor!
Can Atalay kararı Meclis'te bekleniyor!
Katiller! Kılık değiştirip hastaneyi bastılar
Katiller! Kılık değiştirip hastaneyi bastılar
Üniversite sınavında takvim netleşti!
Üniversite sınavında takvim netleşti!
Yurttan kar manzaraları!
Yurttan kar manzaraları!
897 deprem konutu teslim edilecek
897 deprem konutu teslim edilecek
Enkaza dönen Cenin sokakları!
Enkaza dönen Cenin sokakları!
CP’li Tunç Soyer’den yaylım ateşi
CP'li Tunç Soyer'den yaylım ateşi
Uzungöl buz tuttu
Uzungöl buz tuttu
Son araştırmalar ne diyor? Canlı yayında oran verdi
Son araştırmalar ne diyor? Canlı yayında oran verdi
Gerçek Belediyecilik ne demek?
Gerçek Belediyecilik ne demek?
Daha Fazla Video Göster