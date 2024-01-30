30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye doğal gaz üssü haline geldi! Filyos'ta 2,7 milyon metreküp üretim! Hedef her geçen gün büyüyor...

Türkiye doğal gaz üssü haline geldi! Filyos'ta 2,7 milyon metreküp üretim! Hedef her geçen gün büyüyor...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 09:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda önemli incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar üretimin 2,7 milyon metreküpe ulaştığını belirtirken "İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye doğal gaz üssü haline geldi
"Türkiye doğal gaz üssü haline geldi"
29 Ocak: Piyasalarda gün sonu!
29 Ocak: Piyasalarda gün sonu!
FED’in faiz kararı ne olacak?
FED'in faiz kararı ne olacak?
Ev hanımlarına emeklilik!
Ev hanımlarına emeklilik!
Zam farkları ne zaman yatacak?
Zam farkları ne zaman yatacak?
Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde!
Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde!
Piyasaların gözü FED kararında
Piyasaların gözü FED kararında
Esnafa erken emeklilik için geri sayım!
Esnafa erken emeklilik için geri sayım!
Emekliye ek ödeme farkı
Emekliye ek ödeme farkı
Emekli maaşı nasıl artırılır?
Emekli maaşı nasıl artırılır?
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge
Zam farkları ne zaman yatacak?
Zam farkları ne zaman yatacak?
Daha Fazla Video Göster