30 Ocak 2024, Salı
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Türkiye doğal gaz üssü haline geldi! Filyos'ta 2,7 milyon metreküp üretim! Hedef her geçen gün büyüyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda önemli incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar üretimin 2,7 milyon metreküpe ulaştığını belirtirken "İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.