Ankara’ya hizmet belediyeciliği! Turgut Altınok’tan Cemevi ziyareti: Her türlü desteği vereceğiz! Yeni Cemevleri yapacağız

"İHA'LARIMIZLA, SİHA'LARIMIZLA GİDİYORUZ"

Konuşmasında Atatürk'ün mirası olan Başkent'e sahip çıkacağını belirten Altınok, muasır medeniyetler seviyesine ilerlemek için el ele verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim bu şehre hem hayallerimiz, heyecanımız hem de projelerimiz var. Atatürk'ün mirası Başkent'i en iyi yere taşıyacağız. Allah ocağımızı tüttürsün. Atatürk'ün de dediği gibi 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Ama hepimize görevler düşüyor. 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür.' Vatanını seven herkes el ele, gönül gönüle verecek. İnanıyoruz, güçlenen Türkiye yolunda ilerliyoruz. İnşallah, inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz. İnşallah, uçaklarımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla gidiyoruz. Devrim otomobilimiz yolda kalmadı. Bir olalım diri olalım ir olalım gelin canlar bir olalım."