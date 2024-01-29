Başkan Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ pankartı sosyal medyada viral oldu
Eskişehir’de ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ yazılı pankart salonda tebessüm ettirirken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Başkan Erdoğan, Eskişehir’de gençlerle buluşmasında kendisi için hazırlanan pankartları okuyarak, "Babalar sözünü tutar, Cumhurbaşkanım bu karizmanız şaka mı? Karşınızda, hakikat..." gençlerin akımına katıldı. İşte o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (28.01.2024) AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e geldi.
Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu'ndaki 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katıldı.
Gençler tarafından Erdoğan için çok sayıda pankart hazırlandı.
Onlar arasında bulunan 'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart salonda bulunanları güldürdü.
❝BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR❞— A Haber (@ahaber) January 29, 2024
Başkan Erdoğan, Eskişehir'de gençlerle buluşmasında kendisi için hazırlanan pankartları okuyarak gençlerin akımına katıldı:
Cumhurbaşkanım bu karizmanız şaka mı? Karşınızda, hakikat... pic.twitter.com/A3C4Rm7yO8
Erdoğan'ın pankartı okuduğu anlar gençler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, o anlar sosyal medyada viral oldu.
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