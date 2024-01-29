Başkan Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ pankartı sosyal medyada viral oldu

Onlar arasında bulunan 'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart salonda bulunanları güldürdü.

❝BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR❞



Başkan Erdoğan, Eskişehir'de gençlerle buluşmasında kendisi için hazırlanan pankartları okuyarak gençlerin akımına katıldı:



Cumhurbaşkanım bu karizmanız şaka mı? Karşınızda, hakikat... pic.twitter.com/A3C4Rm7yO8 — A Haber (@ahaber) January 29, 2024

Erdoğan'ın pankartı okuduğu anlar gençler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, o anlar sosyal medyada viral oldu.