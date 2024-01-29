29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ pankartı sosyal medyada viral oldu

Başkan Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ pankartı sosyal medyada viral oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ pankartı sosyal medyada viral oldu

Eskişehir’de ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan ‘Babalar sözünü tutar’ yazılı pankart salonda tebessüm ettirirken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Başkan Erdoğan, Eskişehir’de gençlerle buluşmasında kendisi için hazırlanan pankartları okuyarak, "Babalar sözünü tutar, Cumhurbaşkanım bu karizmanız şaka mı? Karşınızda, hakikat..." gençlerin akımına katıldı. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (28.01.2024) AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e geldi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu'ndaki 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katıldı.

Gençler tarafından Erdoğan için çok sayıda pankart hazırlandı.

Onlar arasında bulunan 'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart salonda bulunanları güldürdü.

Erdoğan'ın pankartı okuduğu anlar gençler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, o anlar sosyal medyada viral oldu.

Onlarca gençle bir araya gelen Başkan Erdoğan, kendisine gelen soruları yanıtladıktan ve gençlerle sohbet ettikten sonra şehit evini ziyaret etti.

İşte AK Parti’nin Eskişehir ilçe adayları

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA