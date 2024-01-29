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CHP'li İBB'nin İstanbul'a ihaneti Levazım Tüneli! 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşecekti! İmamoğlu ve ekibi dev projeyi çürümeye terk etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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CHP’li İBB’nin İstanbul’a ihaneti Levazım Tüneli! 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşecekti! İmamoğlu ve ekibi dev projeyi çürümeye terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2018'de AK Parti'li Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi, 2019 yerel seçimleriyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimince durduruldu. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki trafiği rahatlatacak tünel ile 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşürülmesi ve böylece yılda yaklaşık 400 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor.

Atıl halde bırakılan proje; Kabataş'tan Mecidiyeköy'e kadarki trafiği pas geçerek Levent'e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan "İBB'nin CHP'ye geçmesi ile birlikte bu proje resmen durduruldu.

Günde 30 bin araç geçeceği ve yılda 388 milyon liralık yakıt tasarrufunun sağlanacağı projeye yatırım yapmayıp devam ettirmeyerek adeta kendi kaderine terk etti. Malzemeler çürümeye terk edildi.

AK Parti döneminde yüzde 25'i tamamlanmıştı. Proje İmamoğlu'nun siyasi hırsının kurbanı oldu. Tünelin yaklaşık 150 metre mesafesinde yapılan beton ve harç ihtiyacı için kurulan alanda geçtiğimiz aylar içerisinde tamamen yerinden sökülüp kaldırıldı.

Tünelin girişine ise güçlendirme ve yol çalışması bahanesiyle tünelin içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı.

Eğer Levazım tüneli açılmış olsaydı Dolmabahçe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi, Balmumcu, Barbaros Bulvarı Levent, Ortaköy ve Etiler arası trafik rahatlayacaktı.

Ulus, Sarıyer, Maslak ve Kağıthane yönlerine akış sağlanacaktı. Bu projenin iptali ile bu mesafede vatandaşlara bir saatlik trafik eziyetine neden oluyor.

İmamoğlu yeni projeler üretmekten ziyade mevcut devam eden projeleri engellemesi İstanbulluların hayatlarını zorlaştırmıştır." dedi.

"HİZMET ÜRETMEYEN NE BELEDİYEYİ NEDE ÜLKEYİ YÖNETEBİLİR"

Bölgede sakinlerinden Nuray Karabivin ise; "Levazım Tüneli tamamlansaydı ulaşımımız rahatlayacaktı. AK Parti zamanında başlatılmıştı.

Sabırsızlıkla tamamlansın istiyorduk. Seçimden sonra sanki zararlıymış gibi kendi kaderine terk edildi. Milli servetimiz heba edildi. 5 yıldır hiçbir çalışma yapılmadı.

Eğer tünel açılsaydı bölge hem vakit hem de maddi olarak rahatlayacaktı. Biz İmamoğlu'ndan yeni projeler beklerken o hazır faydalı projeleri iptal etti.

Hizmet üretmeyen ne belediyeyi nede ülkeyi yönetemez. Bu dönemde oyumuzu hizmete göre vereceğiz." şeklinde konuştu.

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