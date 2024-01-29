CHP’li İBB’nin İstanbul’a ihaneti Levazım Tüneli! 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşecekti! İmamoğlu ve ekibi dev projeyi çürümeye terk etti

Eğer tünel açılsaydı bölge hem vakit hem de maddi olarak rahatlayacaktı. Biz İmamoğlu'ndan yeni projeler beklerken o hazır faydalı projeleri iptal etti.

Hizmet üretmeyen ne belediyeyi nede ülkeyi yönetemez. Bu dönemde oyumuzu hizmete göre vereceğiz." şeklinde konuştu.