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Asrın felaketinin yaraları sarılıyor | Adana’da bin 589 konut teslime hazır! Vali Köşger A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 11:22
6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana'da kalıcı konutlar hızla yükseldi. Peki kaç konut tamamlandı ve ne zaman teslim edilecek? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.
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