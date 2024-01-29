Asrın felaketinin yaraları sarılıyor | Adana’da bin 589 konut teslime hazır! Vali Köşger A Haber’de

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana'da kalıcı konutlar hızla yükseldi. Peki kaç konut tamamlandı ve ne zaman teslim edilecek? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

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