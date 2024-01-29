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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Terör örgütünün kış hazırlığına büyük darbe

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Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Terör örgütünün kış hazırlığına büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 28 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda roketatar, el bombası ve 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

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