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A Haber saldırının düzenlendiği kilisede! Saldırı nasıl gerçekleşti? İşte çarpıcı detaylar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 12:15
Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o kiliseden son durumu aktardı. Kilise Avukatı Afşin Hatipoğlu saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.
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