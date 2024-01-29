A Haber saldırının düzenlendiği kilisede! Saldırı nasıl gerçekleşti? İşte çarpıcı detaylar

Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o kiliseden son durumu aktardı. Kilise Avukatı Afşin Hatipoğlu saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.

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