Bakan Bayraktar duyurdu! Hedef 40 milyon metreküp

"Sakarya Gaz Sahası'nda şu an itibarıyla günlük 2,7 milyon metreküp üretimle halkımıza yerli gazımızı ulaştırıyoruz. Hedefimiz, en kısa zamanda bu miktarı önce 10 milyon metreküpe, nihai olarak da 40 milyon metreküpe çıkarmak."

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