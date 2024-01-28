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Bakan Bayraktar duyurdu! Hedef 40 milyon metreküp

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Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Bakan Bayraktar duyurdu! Hedef 40 milyon metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi ve BOTAŞ Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Sakarya Gaz Sahası’nda şu an itibarıyla günlük 2,7 milyon metreküp üretimle halkımıza yerli gazımızı ulaştırıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda bu miktarı önce 10 milyon metreküpe nihai olarak da 40 milyon metreküpe çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz üssündeki çalışmaları yakından incelediklerini ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi ile Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin tespit edildiği BOTAŞ Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'nda şu an itibarıyla günlük 2,7 milyon metreküp üretimle halkımıza yerli gazımızı ulaştırıyoruz. Hedefimiz, en kısa zamanda bu miktarı önce 10 milyon metreküpe, nihai olarak da 40 milyon metreküpe çıkarmak."

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