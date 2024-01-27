AK Parti’nin İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir’in ilçe adaylarını resmen açıklayacak. İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek? Listelerde sürpriz olacak mı? Seçim maratonu nasıl geçecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
İzmir'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşanıyor. Başkan Erdoğan bugün İzmir'de hem ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak hem de Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak. Adayların açıklanacağı salonda bekleyiş sürerken hastanede hazırlıklar sürüyor.
5 YIL BOYUNCA YAPMA PLANLARI YOK
AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez: Bugün bizim için çok önemli bir gün. Sabah 5,1 şiddetinde bir deprem yaşadık tüm İzmirlilere geçmiş olsun demek istiyorum. 1 yıldır bu deprem korkusu bizlere yerleşmiş durumda ve İzmir en kötü yapı stokuna sahip şehirlerden bir tanesi. 31 Mart'tan sonra bunda büyük bir değişiklik yapacağımıza inanıyorum. İzmir'in çok önemli problemleri var. Bizim bunları söylemekten dilimizde tüy bitti. Ancak şu andaki yerel yönetim bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bunu yapmak gibi bir planları yok.
BİZ DERTLENDİK VE ÇÖZCEĞİZ
Diğer şehirlerimizde benzer problemleri profesyonel şekilde çözdük. Almış olduğumuz önemli önlemler var. İzmir'de bir yağmur yağdığında trafik felç oluyor. Çarşıların altyapıları olmadığı için nasıl bir baskınla ile karşılaştığımızı biliyoruz. Ve bunlar artık insanların normali haline gelmiş vaziyette. Ulaşımdan altyapıya bu problemleri hepsini biliyoruz ve dertlendik bunları çözeceğiz. Yönetimde olduğumuz ilçe belediyelerinde sorunları çözdüğümüz çok net şekilde görünüyor. Bunu siyaset değil yerel yönetimlerdeki muhalif yönetimlerle istişare ederek bunu yapıyoruz. Ege'nin en büyük hastanesi bugün açılacak ve bizim için beklenen büyük bir gün.
NEDEN HAMZA DAĞ?
Gazeteci Hasan Çömlekçi: İzmir yıllardır ötelenmiş, yıllardır hizmet yoksunu bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Hamza Dağ bu partinin kurulduğundan beri evladı aynı zamanda İzmir'in bir evladı. İzmir'in dertlerini çok iyi bilen Karabağlar'dan bıraktığınız zaman kaybolmayacak ve "burası neresi" diye sormayacak bir isimdir. İzmir kenti bilmeyen isimlerden tarafından yönetildiği için 25 yıldır sokakları çukur, çamur ve çöp içinde Hamza Dağ sorunları biliyor ve bunları merkeze taşıyıp çözdüren bir isimdir. CHP'li mevcut başkan Tunç Soyer'in bile sorunların çözülmesine yardım ettiği için teşekkür ettiği bir isimdir Hamza Dağ. Aynı zamanda temayülde de 1. çıktı. Kenti bilen bir aday olarak karlımıza çıkıyor.
CİDDİ BİR KARŞILIK VAR
AK Parti İzmir BB Meclis Üyesi Erhan Çalışkan: Hamza Dağ İzmir'de bilinen bir isimdir. AK Parti kurulduğundan beri gençlik kollarında başlayarak çeşitli kademelerde görev almış ve 3 dönem milletvekilliği yapmış aynı zamanda Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim. Bütün teşkilat yakından tanır ve bilir. Hamza Dağ'ın tarzı birleştirici, tamamlayıcı ve bütünleştiricidir. Keskin bir siyaset yapmaz konuşmalarında ayrıştırıcı değildir. İzmir bu tarzı seviyor. Hamza Dağ isimi açıklandıktan sonra hemen sahaya indi ve çalışıyor aynı zamanda ciddi bir karşılık alıyor. İzmirlinin kabul edeceğini ve farklı bir saikle oy kullanacağını düşünüyorum. İzmir marka kent anlamında değer kaybeden bir yer oldu. İzmir 25 yıl önce Barselona kentiyle karşılaştırılırdı. Ancak bugün gelinene noktada Eskişehir, Kayseri, Bursa, Denizli ve Antalya İzmir'i marka anlamında geçti. İzmirli seçmenin kendi ve kenti için oy vereceğini düşünüyorum.
25 YILDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ
AK Parti Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İzmirli artık hizmet diyor. İzmir bu anlamda hizmete, eser siyasetine susamış olduğunu hep birlikte görüyoruz. 31 Mart'ta bu hasret bitecek. Altyapısıyla ulaşımıyla çevre yatırımlarıyla kentsel dönüşümüyle ve tabi ki sosyal belediyeciliğiyle İzmir'i çok farklı bir boyuta taşıyacağız. İzmirlilerin heyecanı bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. Biz İzmir'in sokaklarında halkımızla sürekli beraberiz. Her bir yağmurda ya da olağanüstü bir durumda buna karşı koyamayan mücadele edemeyen en basit görevleri yerine getiremeyen bir yerel yönetim zihniyeti var. 25 yıldır İzmir'in bu anlamdaki talihi maalesef değişmiyor. Halkın inanarak oy verdiği isimlerin en basit talepleri karşılayamaması büyük bir hayal kırıklığı.
İLK YAPILACAK İŞ BELLİ
Su sabah bir deprem yaşadık. İzmir'in yapı stokuna baktığımız zaman çok ciddi bir dönüşüm ihtiyacı var. Yerel yönetim olarak bundan sonraki süreçte en önemli gündemlerimizden biri. Merkezi hükümet olarak güçlü bir şekilde İzmir'de de tavrımızı ortaya koyuyoruz. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemli. Yerel yönetimin de bu noktada önemli yetkileri ve sorumlulukları var. İzmir'in ulaşımında kaotik bir durum giderek büyüyor. Merkezi hükümetin yapmış olduğu tüneller yollar İzmir'i büyük ölçüde rahatlatsa da yerel yönetimin ortaya koyması gereken çok önemli çalışmalar var. Raylı sistem, metro diğer konularda maalesef yetersizlikler var. Bunları yeni bir yerel yönetim anlayışıyla İzmir'de bunu en şekilde çözeceğiz.
25 YILDA HİÇBİR ADIM ATILMADI
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: İzmir'in en önemli konularının başında depremle ilgili kentsel dönüşüm ve depreme yönelik hazırlıklar geliyor. Merkezi yönetimden önce yerel yönetimin yapması gereken işler var. İzmir'in devasa sorunları var. Benim bakış açıma göre en önemlisi deprem ve kentsel dönüşümdür. Bu kenti 25 yıldır yöneten CHP'deki yerel yönetimlerin hiçbir şey yapmaması dikkat çekiyor. Bu konuyu öncelikli bir hale getirmediler. Kendisi yapmadığı gibi merkezi hükümetin yapmak istediklerinin önünde hep engel oldu.
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