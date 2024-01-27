AK Parti’nin İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek?

İLK YAPILACAK İŞ BELLİ

Su sabah bir deprem yaşadık. İzmir'in yapı stokuna baktığımız zaman çok ciddi bir dönüşüm ihtiyacı var. Yerel yönetim olarak bundan sonraki süreçte en önemli gündemlerimizden biri. Merkezi hükümet olarak güçlü bir şekilde İzmir'de de tavrımızı ortaya koyuyoruz. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemli. Yerel yönetimin de bu noktada önemli yetkileri ve sorumlulukları var. İzmir'in ulaşımında kaotik bir durum giderek büyüyor. Merkezi hükümetin yapmış olduğu tüneller yollar İzmir'i büyük ölçüde rahatlatsa da yerel yönetimin ortaya koyması gereken çok önemli çalışmalar var. Raylı sistem, metro diğer konularda maalesef yetersizlikler var. Bunları yeni bir yerel yönetim anlayışıyla İzmir'de bunu en şekilde çözeceğiz.