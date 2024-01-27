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CHP lideri Özgür Özel'e bir şok daha! Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den veto yedi

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Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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CHP lideri Özgür Özel’e bir şok daha! Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den veto yedi

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel seçimler sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirdi. Yerel seçim için oldukça iddialı laflar eden Özel, en kritik illerde bile aday belirleyemedi.İmamoğlu'nun kontrolündeki Parti Meclisi'ne giden Özel, İzmir, Çankaya ve Kadıköy adaylarını belirlemek için özel yetki talep etti. Aldığı ret cevabıyla şoka girdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kavgasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz bir türlü aşılamadı. Değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, istediği başarıyı sağlayamadı.

İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan ve 'eş başkan' olarak değerlendirilen Özgür Özel, yerel seçim için aday seçmekte bile tek başına karar alamadı.

İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatması ve DEM Parti'nin ise pazarlıkta el artırması nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, kritik bölgelerde bile aday çıkartmakta zorlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ AMA...

23 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'na karşı eski genel başkandan yardım istediği hatta "Sahaya inin bize destek olun" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret cevabı aldı.

Özgür Özel, kurultayın ardından değiştirdiği Parti Meclisi'ne Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek gibi Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimleri atadı.

PM İMAMOĞLU'NUN KONTROLÜNDE!

60 kişilik PM'nin 20'sinin Ekrem İmamoğlu kontenjanından oluşu, alınan kararlarda İmamoğlu'nun etkisini de artırdı.

Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini Parti Meclisi'ne taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den özel yetki isteyen Özel, gelen yanıtla şoka uğradı. PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret yanıtı çıktı.

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