Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum: Gündemimiz sadece İstanbul olacak

"YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK OLMAZ"

İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz diyoruz. Polemiklerin içerisinde olmayacağız diyoruz. Bu tutumu hep sergileyeceğiz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul kampanyamızın adı. Sadece İstanbul'a odaklanacağız diyoruz. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanın bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizi milletimiz takdir edecektir. Bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar? 31 Martta devri aldığımızda tüm İstanbullular faydalanacak. Mevcut yönetim de faydalanacak. Her şey ortada. Yaşanan çile karmaşa ortada. Biz sadece İstanbulluların meselelerine odaklanacağız.

"ODAKLANMAMIZ GEREKEN İSTANBULLULARIN SORUNLARI"

Atışma beklemeyin. Bu tutum içerisinde olmayacağız. İstanbullunun beklediği, sorunlara çözüm bulunması. İstanbullu metro ile ne kadar sürede evime giderim diye düşünüyor. Gençler gelecekle ilgili 'o altyapıyı bize kim hazırlar' ile ilgileniyor. Hep kendisi polemik peşinde. İstanbullular mevcut kaynaklarla en iyi yönetimin yapılmasını bekliyor. Bizden hizmetleri yapmamızı bekliyor. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Biz bunun için uğraşacağız.