Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum: Gündemimiz sadece İstanbul olacak
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında İstanbul'a yönelik yeni projelerine ilişkin soruları yanıtlıyor. Kurum, İstanbul'da değişim zamanının geldiğini ifade ederken göreve geldiklerinde ilk yapacakları projeyi de duyurdu. Kurum ayrıca metrobüse alternatif bir metro hattı yapılacağını açıklarken "Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Biz bunun için uğraşacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında İstanbul'a yönelik yeni projelerine ilişkin soruları yanıtlıyor.
📡 CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/EbBr88IVNC— Murat KURUM (@murat_kurum) January 26, 2024
"5 SENEDE İSTANBULLULAR YORULDU"
İstanbullular büyükşehirden neler bekliyor? Onları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgiyle coşkuyla karşılanıyoruz. Herkes şunu söylüyor 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir'. 16 gündür onbinlerce İstanbullu ile bir araya geldim sert bir tepki almadım. 5 sene endişe içerisinde yaşamaktan yorulmuştur. Bu nedenle büyük bir coşkuyla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. '31 Mart'ta artık liyakatlı işinde ehil bir yönetim istiyoruz bakışı' görüyoruz.
"İSTANBULLULARIN KARDEŞİ OLMAYA TALİBİZ"
Ben bunu hep söylüyorum. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların başkanı olmaya değil İstanbulların kardeşi olmaya talibiz. Ben her görevde de böyle çalıştım. Bir evin evladı, kardeşi, Muradı olmak istiyorum.
"YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK OLMAZ"
İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz diyoruz. Polemiklerin içerisinde olmayacağız diyoruz. Bu tutumu hep sergileyeceğiz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul kampanyamızın adı. Sadece İstanbul'a odaklanacağız diyoruz. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanın bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizi milletimiz takdir edecektir. Bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar? 31 Martta devri aldığımızda tüm İstanbullular faydalanacak. Mevcut yönetim de faydalanacak. Her şey ortada. Yaşanan çile karmaşa ortada. Biz sadece İstanbulluların meselelerine odaklanacağız.
"ODAKLANMAMIZ GEREKEN İSTANBULLULARIN SORUNLARI"
Atışma beklemeyin. Bu tutum içerisinde olmayacağız. İstanbullunun beklediği, sorunlara çözüm bulunması. İstanbullu metro ile ne kadar sürede evime giderim diye düşünüyor. Gençler gelecekle ilgili 'o altyapıyı bize kim hazırlar' ile ilgileniyor. Hep kendisi polemik peşinde. İstanbullular mevcut kaynaklarla en iyi yönetimin yapılmasını bekliyor. Bizden hizmetleri yapmamızı bekliyor. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Biz bunun için uğraşacağız.
"RAYLI SİSTEMLERİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"
İstanbullunun trafikte geçirdiği süre 64 dakika. Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. Bunların hepsi, bilimsel verilere dayalı bir şekilde bilim insanlarıyla çalışıldı. 3 ayda 180 bin konut deprem bölgesinde yapıldı. İsterseniz yaparsınız. Dertli iseniz yaparsınız. Biz bilim insanlarıyla bu çalışmaları aylardır yapıyoruz. Geleceği öngörerek yatırım yapmak zorundasınız. Metro çalışmalarına hafriyat dökerek bunu yapamazsınız. Yüzde 72 olan karayolunu azaltıp toplu ulaşım miktarını artırmalıyız. Ulaşım eğilimine baktığınızda Deniz yolu yüzde 2 seviyesinde, raylı sistem yüzde 26 karayolu 72. 2029 hedefimiz; yüzde 60 karayoluna düşürmek, raylı sistemi yüzde 37'ye çıkarmak deniz yolunu ise yüzde 3'e çıkarmak. 2034'te ise deniz yolunu iki katın çıkarmak ve raylı sistemi yüzde 48'e çıkarmak. Raylı sistemleri ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 2034'te 1004 km'ye çıkaracağız. Bunu yapabilmeniz için liyakatlı kadronuz olması lazım. Biz 79 bin personelle vermişiz, bu sayı 93 bin çıkmış. 53 bin kişi işe girmiş çıkmış. Bu insanların hepsi kötü mü? Siz bu insanları işten çıkarıyorsunuz.
METROBÜS HATTINA ALTERNATİF
İlk olarak Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu yapacağız. Burada hiç metro yok şu an. Böylelikle trafiği rahatlatacağız. İkinci olarak Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosu yapacağız. Bu hatta da büyük bir beklenti var. TÜYAP'a kadar gidecek. Bu hatların entegresini de düşünüyoruz. Şu an 328 kilometre metro hattı var. Bunu ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. Üçüncü olarak İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metrosunu yapacağız. Metrobüste 800 bin İstanbullu seyahat ediyor. Bu bir çiledir. Bu hat metrobüse destek hattı. 10. yılın sonunda metrobüs hattına gerek kalmayacak. Dördüncü olarak Sultanbeyli-Kurtköy metro hattını yapacağız.
"BİZ HEP SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"
Raylı hattı 328'den 650 kilometreye çıkaracağız. Ben bu taahhüt ettiğim işleri yapamazsam bir daha İBB başkanlığına aday da olmak istemiyorum. Ben verdiğim sözleri tutan bir kişiyim. 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz milletimizin zor gününde yanında olduk. Dolayısıyla ainesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. İlk 5 yolda trafikteki yoğunluğu azaltacağız, 2034'te ise İstanbul'da trafik gündem olmaktan çıkacak.
"PROJELERİN HEPSİ BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"
İki yakaya iki büyük tünel yapacağız. Avrupa'ya 88 Anadolu yakasına ise 34 km tünel projemiz var. İlk 5 yılda 47,5 km. Dolmabahçe ile Kilyos arasını yapacağız. Büyükdere caddesindeki yükü azaltacağız. İkinci 5 yılda bunu Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Kilyos'tan çıkar kardeşimiz 45 dakika kazanıyor. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Kilyos Sarıyer'deki tüneli kapattılar. Hafriyat döktüler. Biz başlatmıştık. Anadolu yakasında ise Yenisahra Bostancı etabında 10.2 km'lik tünelimiz var. Hem trafiği rahatlatacağız hem de alternatif yol sunmuş olacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 haftada 5 kilo verdiriyor! Yağları parçalayan, göbek eriten çay tarifi...
- Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...
- 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nereden öğrenilir? "anadolu.edu.tr"
- Ev sahiplerine güzel haber! Hemen listeye bakın! 5 yıllık toplu ödeme alacaksınız
- Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...
- Dünyanın en acayip yılı tüylerinizi diken diken edecek! 1917'de meğer her şey...
- 'Bilesin' repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...
- Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...
- Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…
- Aspirin kadar etkili baharat! Yoğurtla tüketilince ağrıları bıçak gibi kesiyor...
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Onbeşli'si İsmail Demirci'nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral'ın aynısı...