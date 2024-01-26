Milli Savunma Bakanı Güler: Zap’a ulaşmamız terör örgütünde paniği artırdı

Bu nedenle 2016 yılından itibaren terörle mücadelede, kapsamlı bir konsept değişikliğine giderek sınır emniyetinin ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisinin uygulamaya konulduğunu belirten Güler, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen harekatlarla sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini sağlarken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu da parçaladık. Burada özellikle ifade etmek isterim ki icra ettiğimiz operasyonlarda tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize ve milletimize tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir. Diğer yandan Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde örgüte yönelik icra ettiğimiz tüm harekatlar; söz konusu ülkelerin egemenliğine karşı bir faaliyet değil, terörle mücadele bağlamında uluslararası iş birliği olarak görülmelidir. Terör örgütleri ile mücadele konusundaki tutumumuz nettir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden ülkemize yönelik tehdit ve tehlikeler bittiğinde, huzur ve güven ortamı tesis edilip gerekli şartlar oluştuğunda biz de herkes gibi gerekeni yaparız" diye konuştu.